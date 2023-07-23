Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора

Главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху в ближайшие часы проведут операцию по имплантации кардиостимулятора, сообщает РИА Новости.

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Она пройдет в центре «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер» в пригороде Тель-Авива. Ранее стало известно, что в сердце премьера установили прибор для мониторинга аритмии.

Ранее Нетаньяху госпитализировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ИзраильНетаньяху

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