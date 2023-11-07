Нетаньяху: Из 10 тысяч погибших в Газе несколько тысяч приходятся на ХАМАС
7 ноября 202306:44
Из заявленных Министерством здравоохранения сектора Газа 10 тыс. погибших «несколько тысяч» приходятся на бойцов палестинского движения ХАМАС, сообщил ABC глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.
По его словам, Израиль имеет дело с «очень закаленным противником».
Ранее стало известно, что число погибших от воздушных налётов на сектор Газа достигло 10 022 человек. В числе жертв 4 104 несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru