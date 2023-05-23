Непальский шерпа установил мировой рекорд по восхождению на Эверест

Проводник-шерпа Ками Рита из Непала установил мировой рекорд по количеству восхождений на Эверест, покорив самую высокую вершину мира в 28-й раз. Об этом сообщает организатор Seven Summit Treks в Twitter.

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Прошлый рекорд в 27 подъемов также поставил шерпа, поднявшись на Эверест 17 мая. Он также установил рекорд по 22, 23 и 24 восхождениям.

Впервые Эверест покорился человеку 29 мая 1953 года, восхождение совершили шерпа Тэнцинг Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари.

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Фото: pixabay.com
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