Непальский шерпа установил мировой рекорд по восхождению на Эверест
23 мая 202311:12
Проводник-шерпа Ками Рита из Непала установил мировой рекорд по количеству восхождений на Эверест, покорив самую высокую вершину мира в 28-й раз. Об этом сообщает организатор Seven Summit Treks в Twitter.
Прошлый рекорд в 27 подъемов также поставил шерпа, поднявшись на Эверест 17 мая. Он также установил рекорд по 22, 23 и 24 восхождениям.
Впервые Эверест покорился человеку 29 мая 1953 года, восхождение совершили шерпа Тэнцинг Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru