Необходимо кормить народ: Вучич объяснил продажу оружия
10 марта 202304:41
Сербский лидер Александар Вучич в эфире Happy объяснил продажу оружия.
По его словам, необходимо кормить народ. Экономика страны должна развиваться. «Куда бы вы ни поставили боеприпасы, они попадут куда-то, где идет конфликт», — отметил Вучич.
Напомним, Москва намерена выяснить у официального Белграда его позицию по поставкам боеприпасов Киеву. Россия направила Сербии официальный запрос.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru