Необходимо кормить народ: Вучич объяснил продажу оружия

По его словам, необходимо кормить народ. Экономика страны должна развиваться. «Куда бы вы ни поставили боеприпасы, они попадут куда-то, где идет конфликт», — отметил Вучич.

Напомним, Москва намерена выяснить у официального Белграда его позицию по поставкам боеприпасов Киеву. Россия направила Сербии официальный запрос.

