Необходимо кормить народ: Вучич объяснил продажу оружия

Сербский лидер Александар Вучич в эфире Happy объяснил продажу оружия.

Пригожин заявил о напрасной истерике Вучича из-за сербов в ЧВК «Вагнер»

По его словам, необходимо кормить народ. Экономика страны должна развиваться. «Куда бы вы ни поставили боеприпасы, они попадут куда-то, где идет конфликт», — отметил Вучич.

Напомним, Москва намерена выяснить у официального Белграда его позицию по поставкам боеприпасов Киеву. Россия направила Сербии официальный запрос.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеСербия
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