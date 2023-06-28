Немецкий телеканал прервал речь Бербок ради Путина
28 июня 202304:27
Немецкий телеканал Phoenix дал в эфир выступление российского лидера Владимира Путина на Соборной площади Кремля, прервав при этом пресс-конференцию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, сообщает РИА Новости.
В момент появления Путина Бербок общалась с журналистами вместе с коллегой из ЮАР Наледи Пандор, которые говорили о ситуации в РФ.
Ранее президент России заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru