Немецкий телеканал прервал речь Бербок ради Путина

Немецкий телеканал Phoenix дал в эфир выступление российского лидера Владимира Путина на Соборной площади Кремля, прервав при этом пресс-конференцию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, сообщает РИА Новости.

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В момент появления Путина Бербок общалась с журналистами вместе с коллегой из ЮАР Наледи Пандор, которые говорили о ситуации в РФ.

Ранее президент России заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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