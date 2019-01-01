В мире

Неизвестный задержан при попытке перелезть через ограду Белого дома

15 июня09:08

Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел в 21:00 субботы по вашингтонскому времени недалеко от здания Минфина США, которое расположено рядом с резиденцией американского президента.

Второй человек за сутки пытался проникнуть в Белый дом

Мужчина был задержан, его личность пока не раскрывается. Ему предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:США