В мире
Мужчина был задержан, его личность пока не раскрывается. Ему предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции.
Неизвестный задержан при попытке перелезть через ограду Белого дома
15 июня09:08
Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, передает «Интерфакс».
Инцидент произошел в 21:00 субботы по вашингтонскому времени недалеко от здания Минфина США, которое расположено рядом с резиденцией американского президента.
Мужчина был задержан, его личность пока не раскрывается. Ему предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции.
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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:США