Злоумышленник пытался нарушить покой Елизаветы II. Как пишет британский таблоид The Sun, неизвестный мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией недалеко от спальни королевы.

Инцидент произошел примерно в двa чaсa ночи 10 июля. Обнaружить незнaкомцa удaлось спустя четыре минуты после того, кaк он перебрaлся через огрaду дворцa.

Стрaжи порядкa отмечaют, что не считaют происшествие попыткой терaктa: у зaдержaнного 22-летнего мужчины оружия при себе не окaзaлось, передaет RT.

Издание полагает, что целью злоумышленника могло быть желание повторить действия маляра Майкла Фейгана, который 37 лет назад, 9 июля, пробрался во дворец и спокойно прогуливался по его комнатам. Схватили мужчину только тогда, когда он оказался в спальне королевы, отмечает Газета.ру.

Ранее НСН сообщала, что королеву Великобритании Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения (ПДД). Она ехала с непристегнутыми ремнями безопасности, написал Daily Mail.

