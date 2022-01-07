Неизвестные попытались проникнуть в воинскую часть в Актюбинской области
МВД Казахстана заявило, что на территорию воинской части, расположенной в Актюбинской области, пытались проникнуть трое неизвестных, сообщает пресс-служба ведомства.
Силовики отметили, что после предупредительных выстрелов злоумышленники скрылись.
Ранее Sputnik Казахстан со ссылкой на полицию Алма-Аты сообщил, что в городе были задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также 30 мародёров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правоохранительные органы и армия получили приказ открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения.
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