Неизвестные попытались проникнуть в воинскую часть в Актюбинской области

МВД Казахстана заявило, что на территорию воинской части, расположенной в Актюбинской области, пытались проникнуть трое неизвестных, сообщает пресс-служба ведомства.

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Силовики отметили, что после предупредительных выстрелов злоумышленники скрылись.

Ранее Sputnik Казахстан со ссылкой на полицию Алма-Аты сообщил, что в городе были задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также 30 мародёров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правоохранительные органы и армия получили приказ открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения.

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ФОТО: РИА Новости
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