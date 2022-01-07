Неизвестные попытались проникнуть в воинскую часть в Актюбинской области

Силовики отметили, что после предупредительных выстрелов злоумышленники скрылись.

Ранее Sputnik Казахстан со ссылкой на полицию Алма-Аты сообщил, что в городе были задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также 30 мародёров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правоохранительные органы и армия получили приказ открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения.

