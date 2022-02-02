Небензя: Созванное США заседание СБ ООН по Украине - провокация

Он считает данный шаг провокацией. По словам дипломата, у России возникает ощущение, что Вашингтон не намерен решать кризис вокруг Украины.

«Украина стала геополитической картой в наших отношениях как с США, так и другими западными странами. У нас есть ощущение, что США не заинтересованы в разрешении этого кризиса», - заявил Небензя.

Напомним, постпреда возмутили заявления его американской коллеги Линды Томас-Гринфилд о том, что РФ страна пытается выставить агрессорами Украину и Запад агрессорами, чтобы получить предлог для «вторжения». По его словам, ни один российский политик или общественный деятель никогда не заявлял о намерении Москвы напасть на Киев.

