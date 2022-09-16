Небензя: Российские удобрения застряли в портах Европы

Он выразил обеспокоенность ситуацией с российскими удобрениями. По его словам, в текущем году с новыми ограничениями и разрывом цепочек поставок положение дел стало еще хуже. Небензя напомнил, что против руководства ряда частных фирм-производителей удобрений из РФ ввели персональные рестрикции. Их продукция в ряде европейских портов блокирована. Речь идет почти о 300 тысяч тонн на десятки миллионов долларов.

Как заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, мировое сообщество должно решить проблему с доступом российских удобрений на рынки. Если не сделать этого, то мир уже в следующем году столкнется с нехваткой продовольствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

