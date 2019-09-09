Не менее трех человек стали жертвами стрельбы в Нидерландах

Неизвестный открыл стрельбу в нидерландском городе Дордрехт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что от полученных ранений в результате стрельбы скончались три человека. Еще одного человека госпитализировали с серьезной раной.

На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.



