Не менее трех человек стали жертвами стрельбы в Нидерландах

9 сентября22:56

Неизвестный открыл стрельбу в нидерландском городе Дордрехт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что от полученных ранений в результате стрельбы скончались три человека. Еще одного человека госпитализировали с серьезной раной.

На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.


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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
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