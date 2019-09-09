Не менее трех человек стали жертвами стрельбы в Нидерландах
9 сентября22:56
Неизвестный открыл стрельбу в нидерландском городе Дордрехт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что от полученных ранений в результате стрельбы скончались три человека. Еще одного человека госпитализировали с серьезной раной.
На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
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