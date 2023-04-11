NBC: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом

По данным телеканала, Трамп в апелляционном суде округа Колумбия оспаривает постановление нижестоящей инстанции, которая предписала бывшему вице-президенту выступить перед присяжными.

Пенс должен выступить в рамках дела, которое грозит Трампу обвинениями во вмешательстве в выборы в 2020 году. Сам бывший вице-президент заявил, что не намерен препятствовать расследованию.

Суд Манхэттена 4 апреля предъявил Трампу обвинения в фальсификации деловой документации. Следующее заседание пройдет в декабре 2023 года.

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Россия готова предоставить экс-президенту США политическое убежище, сообщает «Радиоточка НСН».

