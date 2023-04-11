NBC: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом
Экс-президент США Дональд Трамп пытается заблокировать дачу показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом, передает NBC.
По данным телеканала, Трамп в апелляционном суде округа Колумбия оспаривает постановление нижестоящей инстанции, которая предписала бывшему вице-президенту выступить перед присяжными.
Пенс должен выступить в рамках дела, которое грозит Трампу обвинениями во вмешательстве в выборы в 2020 году. Сам бывший вице-президент заявил, что не намерен препятствовать расследованию.
Суд Манхэттена 4 апреля предъявил Трампу обвинения в фальсификации деловой документации. Следующее заседание пройдет в декабре 2023 года.
Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Россия готова предоставить экс-президенту США политическое убежище, сообщает «Радиоточка НСН».
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