Назвавший Си Цзиньпина «диктатором» Байден рассчитывает с ним на встречу

Журналисты спросили президента, считает ли он, что его слова подрывают или осложняют процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином. «Я рассчитываю встретиться с председателем Си когда-нибудь в обозримом будущем. Я не думаю, что это (высказывание о нем) имело какие-либо реальные последствия», – заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что высокопоставленные представители администрации Соединенных Штатов оказались в неудобном положении после высказывания главы государства Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

