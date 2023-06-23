Назвавший Си Цзиньпина «диктатором» Байден рассчитывает с ним на встречу

Глава Белого дома Джо Байден считает, что его заявления в адрес руководителя Китая Си Цзиньпина не подрывают попытки нормализовать отношения между двумя странами, сообщает «РЕН ТВ».

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Журналисты спросили президента, считает ли он, что его слова подрывают или осложняют процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином. «Я рассчитываю встретиться с председателем Си когда-нибудь в обозримом будущем. Я не думаю, что это (высказывание о нем) имело какие-либо реальные последствия», – заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что высокопоставленные представители администрации Соединенных Штатов оказались в неудобном положении после высказывания главы государства Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:Си ЦзиньпинКитайПрезидент СШАДжо Байден

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