Назвавший Си Цзиньпина «диктатором» Байден рассчитывает с ним на встречу
Глава Белого дома Джо Байден считает, что его заявления в адрес руководителя Китая Си Цзиньпина не подрывают попытки нормализовать отношения между двумя странами, сообщает «РЕН ТВ».
Журналисты спросили президента, считает ли он, что его слова подрывают или осложняют процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином. «Я рассчитываю встретиться с председателем Си когда-нибудь в обозримом будущем. Я не думаю, что это (высказывание о нем) имело какие-либо реальные последствия», – заявил американский лидер.
Ранее стало известно, что высокопоставленные представители администрации Соединенных Штатов оказались в неудобном положении после высказывания главы государства Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru