Нацразведка США оценила вероятность применения РФ ядерного оружия

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс высказалась о вероятности использования Россией ядерного оружия, передает ТАСС.

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Хейнс заявила, что на текущем этапе конфликта на Украине США считают маловероятным применение Россией ядерного оружия. Свое мнение директор нацразведки высказала в ходе слушаний в Сенате.

Такую же оценку выразил представитель Пентагона Скотт Берриер. При этом он отметил, что возможность применения оружия массового поражения есть всегда.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин исключил использование Россией ядерного оружия в ответ на атаку беспилотников на Кремль. Он полагает, что Москве следует отвечать такими же дронами, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:РазведкаЯдерное ОружиеРоссияСША

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