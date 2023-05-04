Нацразведка США оценила вероятность применения РФ ядерного оружия
Директор национальной разведки США Эврил Хейнс высказалась о вероятности использования Россией ядерного оружия, передает ТАСС.
Хейнс заявила, что на текущем этапе конфликта на Украине США считают маловероятным применение Россией ядерного оружия. Свое мнение директор нацразведки высказала в ходе слушаний в Сенате.
Такую же оценку выразил представитель Пентагона Скотт Берриер. При этом он отметил, что возможность применения оружия массового поражения есть всегда.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин исключил использование Россией ядерного оружия в ответ на атаку беспилотников на Кремль. Он полагает, что Москве следует отвечать такими же дронами, передает «Радиоточка НСН».
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