НАТО: запросы Украины по оружию превысили возможности альянса

По его словам, масштабы выходят за рамки производственных возможностей альянса. Отмечается, что оказывающим бывшей советской республике помощь странам НАТО следует учесть риски для собственной безопасности и безопасности альянса.

Ранее глава военного комитета заявил, что Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

