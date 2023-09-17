НАТО: запросы Украины по оружию превысили возможности альянса

Запросы украинских властей по оружию и боеприпасам, а также объемы используемой на Украине оборонной продукции превышают возможности Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.

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По его словам, масштабы выходят за рамки производственных возможностей альянса. Отмечается, что оказывающим бывшей советской республике помощь странам НАТО следует учесть риски для собственной безопасности и безопасности альянса.

Ранее глава военного комитета заявил, что Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТО

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