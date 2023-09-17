НАТО: запросы Украины по оружию превысили возможности альянса
Запросы украинских властей по оружию и боеприпасам, а также объемы используемой на Украине оборонной продукции превышают возможности Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.
По его словам, масштабы выходят за рамки производственных возможностей альянса. Отмечается, что оказывающим бывшей советской республике помощь странам НАТО следует учесть риски для собственной безопасности и безопасности альянса.
Ранее глава военного комитета заявил, что Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru