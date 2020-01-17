Эксперт: Армия Косова появится, но Балканы не взорвёт

«Закон о создании косовской армии был принят еще в прошлом году. И тогда все ведущие страны мира осудили этот шаг. Все заинтересованные в мире на Балканах понимают, что это идет вразрез с резолюцией, действительно. Однако серьезных изменений, по большому счету, эта армия не приносит. Международный контингент остается в регионе, он функционирует под патронажем НАТО, и для Косово эта перегруппировка просто важна формально как этап становления их государственности и независимости. Сфера их безопасности находится под патронажем международного сообщества. Каких-то серьезных изменений в связи с созданием армии я не предполагаю, хотя ситуация, действительно, напряженная. Участились случаи притеснения и гонения косовских сербов, переговоры о финальном статусе Косово между Белградом и Приштиной зашли в тупик в прошлом году. Правительство в Косово после прошедших в октябре выборов еще не сформировано. В ситуации отсутствия диалога между Белградом и Приштиной факт наличия у Косово собственных, не подчиняющихся международному контингенту вооруженных сил, повышает угрозу нестабильности. Но все же система безопасности в регионе находится под чутким руководством международного сообщества», - заключила она.

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово в октябре 2018 года подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации СБК в полноценные вооруженные силы. Представители партии нацменьшинства «Сербский список» перед голосованием покинули зал заседаний. Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО.

