Эксперт: Армия Косова появится, но Балканы не взорвёт
Эксперт по Балканам Института мировой экономики и международных отношений Полина Соколова в эфире НСН признала, что не подчиненные международному контингенту вооруженные силы повышают угрозу в регионе.
В МИД РФ назвали планы создания «косовской армии» угрозой для Балкан. В опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, полученных к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году говорится, что это грубое нарушение положений резолюции СБ ООН, которая содержит требование о демилитаризации любых вооруженных групп косовских албанцев, допуская нахождение на территории Косово исключительно многонациональных контингентов.
Эксперт по Балканам Института мировой экономики и международных отношений Полина Соколова в эфире НСН заявила, что система безопасности в регионе находится под чутким руководством международного сообщества.
«Закон о создании косовской армии был принят еще в прошлом году. И тогда все ведущие страны мира осудили этот шаг. Все заинтересованные в мире на Балканах понимают, что это идет вразрез с резолюцией, действительно. Однако серьезных изменений, по большому счету, эта армия не приносит. Международный контингент остается в регионе, он функционирует под патронажем НАТО, и для Косово эта перегруппировка просто важна формально как этап становления их государственности и независимости. Сфера их безопасности находится под патронажем международного сообщества. Каких-то серьезных изменений в связи с созданием армии я не предполагаю, хотя ситуация, действительно, напряженная. Участились случаи притеснения и гонения косовских сербов, переговоры о финальном статусе Косово между Белградом и Приштиной зашли в тупик в прошлом году. Правительство в Косово после прошедших в октябре выборов еще не сформировано. В ситуации отсутствия диалога между Белградом и Приштиной факт наличия у Косово собственных, не подчиняющихся международному контингенту вооруженных сил, повышает угрозу нестабильности. Но все же система безопасности в регионе находится под чутким руководством международного сообщества», - заключила она.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово в октябре 2018 года подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации СБК в полноценные вооруженные силы. Представители партии нацменьшинства «Сербский список» перед голосованием покинули зал заседаний. Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО.
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