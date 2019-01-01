Нападение на Шварцнегера попало на видео
Неизвестный напал на американского актёра и политика Арнольда Шварцнегера в городе Сандтон в южной Африке. Видео нападения появилось в сети.
Нападение произошло в ходе общения актёра с поклонниками на спортивных соревнованиях. К Шварцнегеру подбежал человек и попытался ударить его с ноги сзади.
В настоящий момент нападавший задержан. О его мотивах ничего неизвестно.
Арнольд Шварцнегер призвал своих фанатов не переживать из-за произошедшего.
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