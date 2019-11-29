«Нафтогаз» пытается атаковать «Газпром» в Латвии
«Нафтогаз» Украины подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги с требованием признать и привести в исполнение на территории Латвии решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт российской компании.
Как отмечает RT, заседание должно состояться в конце апреля 2020 года. Российская газовая компания на данный момент изучает возможности защиты своих интересов, пишет РИА ФАН.
Напомним, спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» длится с 2014 года. В декабре 2017-ого и феврале 2018 года стокгольмский суд вынес решение по спорам компаний о контрактах на поставку и транзит топлива. Арбитраж присудил выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Позже шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома». Украинская сторона назвала это своей победой.
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