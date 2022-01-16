На Ямайке задержан один из ключевых подозреваемых в убийстве президента Гаити

Власти Ямайки задержали экс-сенатора Гаити Джона Джоэля Джозефа, который считается основным подозреваемым в убийстве президента страны Жовенеля Моиза, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную полицию Ямайки.

Семья убитого президента Гаити покинула республику

Также задержаны еще несколько человек. В настоящее время власти пытаются определить, являются ли они членами семьи.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения группы злоумышленников на его резиденцию 7 июля. По подозрению в покушении задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев – военных в отставке. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Global Look Press via ZUMA Press
ТЕГИ:ПрезидентУбийства
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры