На Ямайке задержан один из ключевых подозреваемых в убийстве президента Гаити

Также задержаны еще несколько человек. В настоящее время власти пытаются определить, являются ли они членами семьи.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения группы злоумышленников на его резиденцию 7 июля. По подозрению в покушении задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев – военных в отставке. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.

