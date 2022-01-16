На Ямайке задержан один из ключевых подозреваемых в убийстве президента Гаити
Власти Ямайки задержали экс-сенатора Гаити Джона Джоэля Джозефа, который считается основным подозреваемым в убийстве президента страны Жовенеля Моиза, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную полицию Ямайки.
Также задержаны еще несколько человек. В настоящее время власти пытаются определить, являются ли они членами семьи.
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения группы злоумышленников на его резиденцию 7 июля. По подозрению в покушении задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев – военных в отставке. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.
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