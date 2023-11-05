На выборах в Молдавии явка превысила 12 процентов
5 ноября 202313:00
Явка избирателей на парламентских выборах в Молдавии на 11:00 (по местному времени) составила 12,6%. Такие данные приводит Sputnik Молдавия.
В первой половине дня наиболее активно голосовали избиратели в возрасте 56-65 лет, молодые граждане проявляли минимальную активность, отмечает RT.
Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в подготовке вмешательства во всеобщие местные выборы в республике, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru