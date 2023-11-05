На выборах в Молдавии явка превысила 12 процентов

Явка избирателей на парламентских выборах в Молдавии на 11:00 (по местному времени) составила 12,6%. Такие данные приводит Sputnik Молдавия.

«Срок для Санду»: Партию «Шор» признали незаконной по команде Запада

В первой половине дня наиболее активно голосовали избиратели в возрасте 56-65 лет, молодые граждане проявляли минимальную активность, отмечает RT.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в подготовке вмешательства во всеобщие местные выборы в республике, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПолитикаВыборыМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры