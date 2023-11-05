На выборах в Молдавии явка превысила 12 процентов

Два украинских дрона сбиты над территорией Белгородской области В аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина с ребенком требует вылета в Турцию Введение минимальных розничных цен на слабый алкоголь могут не поддержать страны ЕАЭС Более 500 тысяч человек зарегистрировались на участие в конкурсе «Это у нас семейное»