На Украине заявили о необходимости призывать 20 тысяч мобилизованных ежемесячно

Украинским властям необходимо ежемесячно отправлять на фронт 20 тысяч соотечественников в 2024 году, чтобы восполнить потери ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на экс-командующего батальоном ВСУ Евгения Дикого.

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По словам бывшего комбата, некоторые вещи невозможно чем-либо заменить, кроме чистой численности, с учетом технологий и военных хитростей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил властям США, что Киев будет призывать в армию мужчин старше 45 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУкраина

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