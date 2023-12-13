На Украине заявили о необходимости призывать 20 тысяч мобилизованных ежемесячно
13 декабря 202316:23
Украинским властям необходимо ежемесячно отправлять на фронт 20 тысяч соотечественников в 2024 году, чтобы восполнить потери ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на экс-командующего батальоном ВСУ Евгения Дикого.
По словам бывшего комбата, некоторые вещи невозможно чем-либо заменить, кроме чистой численности, с учетом технологий и военных хитростей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил властям США, что Киев будет призывать в армию мужчин старше 45 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru