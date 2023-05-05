На Украине заявили о недовольстве ВСУ Зеленским

Собеседник телеканала заявил, что власть меняет правила игры для собственной выгоды. «Всех уже достало это неуважение к ВСУ со стороны политиков», — высказался военный.

Генерал-майор добавил, что бойцы устали от боевых действий и от общих фраз Зеленского на фоне неспособности правительства обеспечить потребности фронта. Он добавил, что терпение военных не безгранично.

Кривонос отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный замалчивает разногласия, поскольку он привык к дисциплине, будучи кадровым военным. Однако его вмешательства нельзя исключать, если ситуация ухудшится, подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее Кривонос заявил, что ВСУ необходимо наступать там, где нет массового скопления российской армии, как это делали нацисты в 1941 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

