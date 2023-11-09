На Украине заявили, что в стране нет русского нацменьшинства

На Украине отсутствует русское национальное меньшинство, поэтому вопрос о защите прав русских в стране не поднимался в ходе переговоров Евросоюза и Киева. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщило издание «Европейская правда».

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Политик добавила, что на Украине нет ни одного юридически оформленного сообщества, идентифицировавшего себя как русское национальное меньшинство. При этом, отметила Стефанишина, в стране «есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке».

Ранее сообщалось, что при оценке готовности Украины к членству в ЕС Еврокомиссия не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в стране. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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