На Украине заявили, что в стране нет русского нацменьшинства
На Украине отсутствует русское национальное меньшинство, поэтому вопрос о защите прав русских в стране не поднимался в ходе переговоров Евросоюза и Киева. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщило издание «Европейская правда».
Политик добавила, что на Украине нет ни одного юридически оформленного сообщества, идентифицировавшего себя как русское национальное меньшинство. При этом, отметила Стефанишина, в стране «есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке».
Ранее сообщалось, что при оценке готовности Украины к членству в ЕС Еврокомиссия не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в стране. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вышел первый трейлер мультфильма «Головоломка 2»
- Латвия легализует однополые браки
- Украинские военные получили по 22 года колонии за расстрел мирного жителя
- РФ прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия
- Байден не увидел возможности для прекращения огня в Газе
- Байден запросил у Нетаньяху более чем трехдневную гуманитарную паузу в Газе
- Американский военный патруль подвергся нападению на севере Ирака
- На Украине заявили, что в стране нет русского нацменьшинства
- Фигуранты дела об убийстве Дугиной получили до четырех лет колонии
- На востоке Москвы мать бросила младенца в мусоропровод
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru