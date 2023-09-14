На Украине заявили, что Киев не переживет конфликт с Россией

По его словам, сейчас на фронте идет «тяжелейший обмен ударами».

Соскин призвал украинские власти резко изменить ход конфликта. Он отметил начало демографического кризиса на Украине из-за бегства миллионов граждан и «практически полного прекращения рождаемости».

Соскин подчеркнул, что от происходящего выигрывают Польша, страны Прибалтики и Америка, а в проигрыше остается одна Украина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери украинских военных с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

