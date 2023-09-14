На Украине заявили, что Киев не переживет конфликт с Россией
Украина не сможет пережить противостояние с Россией. Об этом заявил экс-советник бывшего лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
По его словам, сейчас на фронте идет «тяжелейший обмен ударами».
Соскин призвал украинские власти резко изменить ход конфликта. Он отметил начало демографического кризиса на Украине из-за бегства миллионов граждан и «практически полного прекращения рождаемости».
Соскин подчеркнул, что от происходящего выигрывают Польша, страны Прибалтики и Америка, а в проигрыше остается одна Украина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери украинских военных с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru