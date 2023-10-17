На Украине заочно обвинили в коллаборационизме главу ЛНР Пасечника

Служба безопасности Украины заочно обвинила в коллаборационизме главу ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщило так называемое третье управление в СБУ в Луганской и Донецкой областях в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

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Пасечнику вменяют подписание указов и законов, которые были направлены на проведение выборов в Народный совет ЛНР и органы муниципальных образований республики.

Согласно украинским законам, Пасечнику грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в следственном изоляторе в присутствии адвоката были предъявлены новые обвинения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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