На Украине заочно обвинили в коллаборационизме главу ЛНР Пасечника

Пасечнику вменяют подписание указов и законов, которые были направлены на проведение выборов в Народный совет ЛНР и органы муниципальных образований республики.

Согласно украинским законам, Пасечнику грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в следственном изоляторе в присутствии адвоката были предъявлены новые обвинения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

