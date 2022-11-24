На Украине рассказали о тяжелой ситуации с мобильной связью

Наиболее тяжелое положение в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины. По данным местных властей, здесь работают от 9% до 16% станций.

Ранее жители ЛНР и ДНР получили возможность звонить родным в России через отечественный код мобильной связи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

