На Украине рассказали о тяжелой ситуации с мобильной связью
На территории Украины функционируют около 44% базовых станций сотовой связи по состоянию на 9:00 (10:00 по Москве) 24 ноября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимира Кондрашова.
Наиболее тяжелое положение в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины. По данным местных властей, здесь работают от 9% до 16% станций.
Ранее жители ЛНР и ДНР получили возможность звонить родным в России через отечественный код мобильной связи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru