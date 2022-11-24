На Украине рассказали о тяжелой ситуации с мобильной связью

На территории Украины функционируют около 44% базовых станций сотовой связи по состоянию на 9:00 (10:00 по Москве) 24 ноября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимира Кондрашова.

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Наиболее тяжелое положение в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины. По данным местных властей, здесь работают от 9% до 16% станций.

Ранее жители ЛНР и ДНР получили возможность звонить родным в России через отечественный код мобильной связи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМобильная Связь
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