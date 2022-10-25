На Украине подорожало сало

Килограмм солёного сала на Украине за месяц подорожал на 37,09 гривен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта мониторинга «Минфин».

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По информации портала, в сентябре средняя цена килограмма солёного сала составляла 221,68 гривет, а в октябре - 258,77 гривен.

Что касается домашнего сала, здесь также зафиксирован рост. Если в сентябре килограмм этого продукта в среднем стоил 176,31 гривен, то в октябре - 199 гривен.

Ранее паразитолог Елена Чернышева заявила, что стейки с кровью и солёная рыба, которые зачастую предпочитают есть мужчины, могут оказаться заражёнными личинками паразитических червей (гельминтов). По её мнению, это также касается сала, суши, тартара, карпаччо и строганины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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