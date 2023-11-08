На Украине главу Херсонской области Сальдо приговорили к 15 годам тюрьмы

Одесский суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества. Видео из зала суда опубликовало украинское издание «Страна».

СБУ обвинила врио губернатора Херсонской области в коллаборационизме

Украинская прокуратура, работающая на подконтрольной Киеву части Херсонской области, обвинила губернатора в финансировании региональной службы безопасности - власти Украины считают её «не предусмотренным законом вооруженным формированием».

Также Сальдо обвинили в нарушении законов и обычаев войны.

Ранее суд на Украине решил конфисковать активы, приписываемые Сальдо. Как заявили в украинском Минэкономики, были также изъяты его дочери и бывшей жены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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