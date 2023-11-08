На Украине главу Херсонской области Сальдо приговорили к 15 годам тюрьмы
Одесский суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества. Видео из зала суда опубликовало украинское издание «Страна».
Украинская прокуратура, работающая на подконтрольной Киеву части Херсонской области, обвинила губернатора в финансировании региональной службы безопасности - власти Украины считают её «не предусмотренным законом вооруженным формированием».
Также Сальдо обвинили в нарушении законов и обычаев войны.
Ранее суд на Украине решил конфисковать активы, приписываемые Сальдо. Как заявили в украинском Минэкономики, были также изъяты его дочери и бывшей жены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Италия направит к берегам сектора Газа корабль с плавучим госпиталем
- Около 40 участников группы мошенников на сайтах знакомств задержаны в Москве
- В Красноярске открыли «Академию нард»
- Мать Горшка призналась в дружбе с фанатами «Короля и шута»
- На Украине главу Херсонской области Сальдо приговорили к 15 годам тюрьмы
- Noize MC вновь оштрафован на 30 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах
- Поезд протаранил грузовик в Нижегородской области. Видео
- Умер математик и автор книг о казино Лев Натансон
- В России объем выдачи ипотеки рухнул почти на 20 процентов
- Продюсер рассказал о райдере Элтона Джона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru