На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9
7 января 202420:29
В районе Эльбистан на юго-востоке Турции произошло землетрясение, сообщило республиканское Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий на своей странице в соцсети X.
Магнитуда подземных толчков составила 3,9. Землетрясение зафиксировано в 18:58 по местному времени.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Афганистане 5 января произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр располагался в районе города Кундуз с населением 161 тысяча человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru