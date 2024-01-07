На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9

В районе Эльбистан на юго-востоке Турции произошло землетрясение, сообщило республиканское Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий на своей странице в соцсети X.

СМИ: Жертвами землетрясений в Японии стали 110 человек

Магнитуда подземных толчков составила 3,9. Землетрясение зафиксировано в 18:58 по местному времени.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Афганистане 5 января произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр располагался в районе города Кундуз с населением 161 тысяча человек, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры