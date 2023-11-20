На юго-востоке Финляндии прошел митинг против закрытия КПП на границе
В Финляндии жители города Лаппеенранта, который находится на юго-востоке страны, собрались на митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, сообщает «РЕН ТВ».
Акция продолжалась около двух часов. Часть времени посвятили чтению историй людей. Митингующие пожаловались, что у них были запланированы визиты к врачам, встречи с родственниками. У кого-то в РФ больные, нуждающиеся в уходе. Люди попросили открыть хотя бы один КПП в юго-восточной части Финляндии.
Ранее силы обороны Финляндии приступили к возведению временных ограждений на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru