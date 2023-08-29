На Шольца подали в суд за ложные показания

Отмечается, что прокуратура расследует дело Cum-ex против банка Warburg по факту налоговых махинаций. Шольц на момент расследуемых событий занимал пост мэра Гамбурга. Предполагается, что он встречался с банковскими функционерами.

Де Маси назвал ответы Шольца нелогичными и указал на недопустимость обмана следственного комитета.

Напомним, что Шольц отрицает связи с Warburg, а факты его встреч с банкирами противоречат ранее данным им же показаниям.

Ранее Шольца освистали на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии в центре Мюнхена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

