На Шольца подали в суд за ложные показания

Бывший депутат бундестага и Европарламента Фабио де Маси подал заявление в прокуратуру Гамбурга на канцлера ФРГ Олафа Шольца за дачу ложных показаний. Об этом сообщил портал RND.

СМИ: Шольц вредит Германии и Украине, сомневаясь в отправке Taurus

Отмечается, что прокуратура расследует дело Cum-ex против банка Warburg по факту налоговых махинаций. Шольц на момент расследуемых событий занимал пост мэра Гамбурга. Предполагается, что он встречался с банковскими функционерами.

Де Маси назвал ответы Шольца нелогичными и указал на недопустимость обмана следственного комитета.

Напомним, что Шольц отрицает связи с Warburg, а факты его встреч с банкирами противоречат ранее данным им же показаниям.

Ранее Шольца освистали на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии в центре Мюнхена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеПрокуратураШольц

Горячие новости

Все новости

партнеры