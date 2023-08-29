На Шольца подали в суд за ложные показания
Бывший депутат бундестага и Европарламента Фабио де Маси подал заявление в прокуратуру Гамбурга на канцлера ФРГ Олафа Шольца за дачу ложных показаний. Об этом сообщил портал RND.
Отмечается, что прокуратура расследует дело Cum-ex против банка Warburg по факту налоговых махинаций. Шольц на момент расследуемых событий занимал пост мэра Гамбурга. Предполагается, что он встречался с банковскими функционерами.
Де Маси назвал ответы Шольца нелогичными и указал на недопустимость обмана следственного комитета.
Напомним, что Шольц отрицает связи с Warburg, а факты его встреч с банкирами противоречат ранее данным им же показаниям.
Ранее Шольца освистали на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии в центре Мюнхена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Шольца подали в суд за ложные показания
- Братья Андреасяны экранизируют «Евгения Онегина»
- Песков поздравил авиастроителей с первым полетом импортозамещенного SJ-100
- Песков: Путин не посетит похороны Пригожина
- В Крыму пройдут линейки только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов
- В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ
- Единые учения пройдут в российских школах и колледжах
- Суд предписал освободить экс-премьера Пакистана Имрана Хана из тюрьмы под залог
- Пушилин вручил Хуснуллину орден за вклад в восстановление ДНР
- Times: Сунак готовится к первой встрече с Си Цзиньпином на саммите G20 в Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru