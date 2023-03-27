На польско-белорусской границе нашли тело беженца
27 марта 202316:10
Белорусские полицейские нашли недалеко от границы с Польшей тело беженца, сообщает РИА Новости на Следственный комитет Белоруссии.
Отмечается, что для установления причины смерти будет проведена судмедэкспертиза.
Следователи сообщили, что рядом с трупом был обнаружен рюкзак с личными вещами, однако их содержимое не указывается, ни какие-либо другие подробности не указываются.
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27 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru