На польско-белорусской границе нашли тело беженца

Белорусские полицейские нашли недалеко от границы с Польшей тело беженца, сообщает РИА Новости на Следственный комитет Белоруссии.

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Отмечается, что для установления причины смерти будет проведена судмедэкспертиза.

Следователи сообщили, что рядом с трупом был обнаружен рюкзак с личными вещами, однако их содержимое не указывается, ни какие-либо другие подробности не указываются.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БеженцыБелоруссияПольша

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