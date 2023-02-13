На побережье Черного моря в Батуми взорвалась морская мина

За несколько минут до этого её сняли недалеко от пляжа. Через несколько минут жители города услышали громкий хлопок — мина сдетонировала. После этого часть берега в городской черте оцепили. На месте работают следователи МВД и саперы, передает телеграм-канал channel in Georgia. Информации о пострадавших нет.

Откуда приплыла мина — неизвестно, ее могло принести течением. Официальных заявлений по поводу инцидента пока не было.

