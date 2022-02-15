«На краю пропасти»: Джонсон прокомментировал ситуацию на Украине
Премьер Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как нахождение «на краю пропасти», сообщают «Известия».
По его словам, необходимо сделать «шаг назад». «Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад. Мы призываем к диалогу, чтобы избежать ужасных последствий, в том числе для России», — сказал британский премьер.
По его словам, Россия сосредоточила на границе с Украиной порядка 130 тыс. военных, что говорит о подготовке российского «вторжения».
Напомним, отъезды из Украины чиновников различных уровней власти связаны с распространяющейся информацией о возможном нападении РФ на Украину. Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля.
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