«На краю пропасти»: Джонсон прокомментировал ситуацию на Украине

По его словам, необходимо сделать «шаг назад». «Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад. Мы призываем к диалогу, чтобы избежать ужасных последствий, в том числе для России», — сказал британский премьер.

По его словам, Россия сосредоточила на границе с Украиной порядка 130 тыс. военных, что говорит о подготовке российского «вторжения».

Напомним, отъезды из Украины чиновников различных уровней власти связаны с распространяющейся информацией о возможном нападении РФ на Украину. Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля.

