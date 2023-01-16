«На колени не поставили»: В США заявили о неудачной попытке сломать экономику России
Россия смогла устоять против давления западных стран в ходе украинского кризиса, Запад не сумел поставить ее на колени. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в материале для издания Global Times.
По его словам, европейские государства-члены G7 поверили США, что российскую экономику можно сломить санкциями, однако сделать это они не смогли. Риттер полагает, что мировое сообщество поняло: США больше не могут добиваться своего угрозами или односторонними экономическими санкциями, как это было на протяжении десятилетий.
Бывший разведчик отметил, что Россия восстала против США и Евросоюза и показала всему миру неэффективность санкций как угроз.
Ранее Риттер заявил, что Россия может победить Украину в течение 2023 года. По его словам, ВСУ теряют большое количество солдат, а новые поставки оружия со стороны Запада не успевают заменить уничтоженное на поле боя. Об этом пишут Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 289 / сут.
Умерли
394 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 466 / сут.
- Минцифры: Российские мобильные операторы работают во всех новых регионах
- Автодилеры: В России перестали работать мобильные приложения ряда брендов
- Великобритания отправит Украине 100 единиц бронетехники
- «На колени не поставили»: В США заявили о неудачной попытке сломать экономику России
- В Госдуме призвали вырезать из российских кинолент кадры с актерами-предателями
- Немецкий самолет-разведчик приблизился к российской границе
- «Джеймс, вы не поняли!»: Захарова пригрозила главе британского МИД новыми санкциями
- Рогов сообщил о переброске войск ВСУ с Запорожского участка под Соледар
- Украинский генерал: Потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ
- Казначейство США заявило о «странных транзакциях» российских бизнесменов перед 24 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru