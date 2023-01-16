«На колени не поставили»: В США заявили о неудачной попытке сломать экономику России

По его словам, европейские государства-члены G7 поверили США, что российскую экономику можно сломить санкциями, однако сделать это они не смогли. Риттер полагает, что мировое сообщество поняло: США больше не могут добиваться своего угрозами или односторонними экономическими санкциями, как это было на протяжении десятилетий.

Бывший разведчик отметил, что Россия восстала против США и Евросоюза и показала всему миру неэффективность санкций как угроз.

Ранее Риттер заявил, что Россия может победить Украину в течение 2023 года. По его словам, ВСУ теряют большое количество солдат, а новые поставки оружия со стороны Запада не успевают заменить уничтоженное на поле боя. Об этом пишут Telegram-канал «Радиоточка НСН».

