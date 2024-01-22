На АЭС в Японии произошла утечка пара

На японской АЭС «Такахама» в префектуре Фукуи произошла утечка пара на одном из трубопроводов турбинного отделения, сообщает ТАСС.

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По данным энергетической компании Kansai Electric Power, повышения уровня радиации на станции не зарегистрировано. АЭС работает в прежнем режиме.

Эксперты компании выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что на японской АЭС «Сика» после землетрясений повреждено оборудование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com
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