Myśl Polska: Варшава будет готова отправить солдат на войну против России

«Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя "защиты Родины" от мнимой российской угрозы», — считает журналист.

В материале отмечается, что количество возможных жертв «ничего бы не значило» для Варшавы.

Кроме того, Радзиковский заявил, что власти Польши используют «патриотический нарратив» не в интересах республики.

Ранее стало известно, что Варшава делает масштабные закупки наступательных вооружений, на фоне этого складывается впечатление, что страна готовится к войне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

