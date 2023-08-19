Myśl Polska: Варшава будет готова отправить солдат на войну против России
Власти Польши смогут отправить военных на Украину для борьбы с Россией. Об этом написал обозреватель Myśl Polska Михал Радзиковский.
«Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя "защиты Родины" от мнимой российской угрозы», — считает журналист.
В материале отмечается, что количество возможных жертв «ничего бы не значило» для Варшавы.
Кроме того, Радзиковский заявил, что власти Польши используют «патриотический нарратив» не в интересах республики.
Ранее стало известно, что Варшава делает масштабные закупки наступательных вооружений, на фоне этого складывается впечатление, что страна готовится к войне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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