Мятежники провозгласили новым главой Нигера генерала Тчиани

Представитель захвативших в Нигере власть мятежников полковник Амаду Абдраман объявил по государственному телевидению, что новым главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани, сообщает Reuters.

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По его словам, действие конституции страны по-прежнему приостановлено.

Во время переворота генерал Тчиани возглавлял президентскую гвардию, которая продолжает держивать отстранённого от власти президента Нигера Мохамеда Базума. По информации источников Associated Press, он не намерен уходить в отставку.

Ранее Евросоюз пригрозил Нигеру последствиями в случае, если в стране будет нарушен конституционный порядок, страна рискует остаться без финансовой поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр телетрансляции
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