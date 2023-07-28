Мятежники провозгласили новым главой Нигера генерала Тчиани
Представитель захвативших в Нигере власть мятежников полковник Амаду Абдраман объявил по государственному телевидению, что новым главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани, сообщает Reuters.
По его словам, действие конституции страны по-прежнему приостановлено.
Во время переворота генерал Тчиани возглавлял президентскую гвардию, которая продолжает держивать отстранённого от власти президента Нигера Мохамеда Базума. По информации источников Associated Press, он не намерен уходить в отставку.
Ранее Евросоюз пригрозил Нигеру последствиями в случае, если в стране будет нарушен конституционный порядок, страна рискует остаться без финансовой поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru