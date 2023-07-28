Мятежники провозгласили новым главой Нигера генерала Тчиани

По его словам, действие конституции страны по-прежнему приостановлено.

Во время переворота генерал Тчиани возглавлял президентскую гвардию, которая продолжает держивать отстранённого от власти президента Нигера Мохамеда Базума. По информации источников Associated Press, он не намерен уходить в отставку.

Ранее Евросоюз пригрозил Нигеру последствиями в случае, если в стране будет нарушен конституционный порядок, страна рискует остаться без финансовой поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

