МВД Грузии заявило об ужесточении пограничного контроля

По его словам, граница максимально контролируется вместе со Службой госбезопасности Грузии.

«Проверку проходят все. Пограничный контроль значительно ужесточён, чем это было два и три года назад», - подчеркнул Гомелуари.

Ранее в Службе госбезопасности Грузии заявили, что в стране задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

