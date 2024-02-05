МВД Грузии заявило об ужесточении пограничного контроля
Исполняющий обязанности главы МВД Грузии Вахтанг Гомелуари заявил, что страна значительно ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров, сообщает РИА Новости.
По его словам, граница максимально контролируется вместе со Службой госбезопасности Грузии.
«Проверку проходят все. Пограничный контроль значительно ужесточён, чем это было два и три года назад», - подчеркнул Гомелуари.
Ранее в Службе госбезопасности Грузии заявили, что в стране задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru