МВД Грузии заявило об ужесточении пограничного контроля

Исполняющий обязанности главы МВД Грузии Вахтанг Гомелуари заявил, что страна значительно ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров, сообщает РИА Новости.

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По его словам, граница максимально контролируется вместе со Службой госбезопасности Грузии.

«Проверку проходят все. Пограничный контроль значительно ужесточён, чем это было два и три года назад», - подчеркнул Гомелуари.

Ранее в Службе госбезопасности Грузии заявили, что в стране задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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