МВД Эстонии призвало живущих в стране россиян не ездить в Россию на выборы
Эстонская полиция не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию. Как сообщает РАИ Новости, об этом заявил начальник бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель.
По его словам, особенно не следует выезжать на российскую территорию с целью голосования на выборах.
«В этот день нужно быть готовым к задержкам, полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено», - указал он.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что властям страны необходимо как можно скорее изменить конституцию и лишить россиян и белорусов избирательных прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- МВД Эстонии призвало живущих в стране россиян не ездить в Россию на выборы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru