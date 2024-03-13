МВД Эстонии призвало живущих в стране россиян не ездить в Россию на выборы

Эстонская полиция не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию. Как сообщает РАИ Новости, об этом заявил начальник бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель.

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По его словам, особенно не следует выезжать на российскую территорию с целью голосования на выборах.

«В этот день нужно быть готовым к задержкам, полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено», - указал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что властям страны необходимо как можно скорее изменить конституцию и лишить россиян и белорусов избирательных прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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