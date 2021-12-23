МВД Белоруссии отнесло «Радио Свобода» к экстремистским формированиям

Министерство внутренних дел Белоруссии приняло решение признать экстремистским формированием радиостанцию «Радио Свобода» (в России признана СМИ-иноагентом). Такая информация появилась в официальном Telegram-канале МВД.

Экстремистским формированием признана «группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов «Радио Свобода», говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о сайте, YouTube-канале, Telegram-канале «Радио Свобода» и его аккаунтах в соцсетях.

Ранее в Белоруссии были признаны экстремистскими материалы интернет-каналов «Радио Свобода».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЭкстремистыРадиостанцияБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры