Муж премьера Эстонии продаст акции связанной с бизнесом в России фирмы

По его словам, он также выйдет из состава совета директоров фирмы.

Халлик также принёс извинения за сложившуюся ситуацию и ущерб, который был нанесён Каллас. Он подчеркнул, что его жена «не была в курсе его деятельности».

Ранее Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку на фоне скандала вокруг бизнеса её супруга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

