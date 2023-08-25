Муж премьера Эстонии продаст акции связанной с бизнесом в России фирмы

Супруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик заявил, что намерен продать все принадлежащие ему акции компании Stark Logistics, которая предоставляет транспортные услуги на территории России, сообщает ТАСС.

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По его словам, он также выйдет из состава совета директоров фирмы.

Халлик также принёс извинения за сложившуюся ситуацию и ущерб, который был нанесён Каллас. Он подчеркнул, что его жена «не была в курсе его деятельности».

Ранее Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку на фоне скандала вокруг бизнеса её супруга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Премьер-министрБизнесРоссияЭстония

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