Муж премьера Эстонии продаст акции связанной с бизнесом в России фирмы
Супруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик заявил, что намерен продать все принадлежащие ему акции компании Stark Logistics, которая предоставляет транспортные услуги на территории России, сообщает ТАСС.
По его словам, он также выйдет из состава совета директоров фирмы.
Халлик также принёс извинения за сложившуюся ситуацию и ущерб, который был нанесён Каллас. Он подчеркнул, что его жена «не была в курсе его деятельности».
Ранее Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку на фоне скандала вокруг бизнеса её супруга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru