Мусульманский совет США потребовал от Байдена прекратить огонь в Газе

Национальный мусульманский демократический совет США выдвинул ультиматум президенту Джо Байдену и потребовал прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Мусульманский совет призвал главу Белого дома повлиять на Израиль. Прекратить огонь необходимо до 17:00 по восточному времени, говорится в заявлении организации.

В совете предупредили, что в случае неисполнения требований миллионы мусульман откажутся голосовать за Байдена на президентских выборах в 2024 году. Американского лидера обвинили в провоцировании насилия на Ближнем Востоке.

Во вторник протестующие против действий Израиля несколько раз прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании сенатского комитета по ассигнованиям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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