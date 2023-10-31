Мусульманский совет США потребовал от Байдена прекратить огонь в Газе
Национальный мусульманский демократический совет США выдвинул ультиматум президенту Джо Байдену и потребовал прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters.
Мусульманский совет призвал главу Белого дома повлиять на Израиль. Прекратить огонь необходимо до 17:00 по восточному времени, говорится в заявлении организации.
В совете предупредили, что в случае неисполнения требований миллионы мусульман откажутся голосовать за Байдена на президентских выборах в 2024 году. Американского лидера обвинили в провоцировании насилия на Ближнем Востоке.
Во вторник протестующие против действий Израиля несколько раз прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании сенатского комитета по ассигнованиям, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru