Мусульманский совет США потребовал от Байдена прекратить огонь в Газе

Мусульманский совет призвал главу Белого дома повлиять на Израиль. Прекратить огонь необходимо до 17:00 по восточному времени, говорится в заявлении организации.

В совете предупредили, что в случае неисполнения требований миллионы мусульман откажутся голосовать за Байдена на президентских выборах в 2024 году. Американского лидера обвинили в провоцировании насилия на Ближнем Востоке.

Во вторник протестующие против действий Израиля несколько раз прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании сенатского комитета по ассигнованиям, передает «Радиоточка НСН».

