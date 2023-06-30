Мощный лесной пожар произошел на юге Турции

Мощный лесной пожар случился в курортной провинции Мугла на юге Турции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на cnnturk.

Его тушением занимаются пожарные подразделения. Если ли пострадавшие и что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Устанавливаются другие подробности произошедшего.

Ранее пожары в Канаде привели к рекордным выбросам углекислого газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

