Молдавскую партию «Шор» признали вне закона

Конституционный суд Молдавии удовлетворил запрос властей и признал неконституционной оппозиционную партию «Шор», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу суда Николая Рошку.

В аэропорту Кишинева задержали вице-председателя партии «Шор»

Таким образом, «Шор» на сегодняшний день считается распущенной.

Отмечается, что суд проходил параллельно акции протеста сторонников оппозиции.

Ранее Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и одного россиянина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ОппозицияМолдавия

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