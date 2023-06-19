Молдавскую партию «Шор» признали вне закона
19 июня 202314:42
Конституционный суд Молдавии удовлетворил запрос властей и признал неконституционной оппозиционную партию «Шор», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу суда Николая Рошку.
Таким образом, «Шор» на сегодняшний день считается распущенной.
Отмечается, что суд проходил параллельно акции протеста сторонников оппозиции.
Ранее Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и одного россиянина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ раскрыли гонорар Месси за рекламу отдыха в Саудовской Аравии
- Вандалы разрушили 13 цыганских надгробий в Ленобласти
- Блинкен на переговорах в Китае выступил за продление зерновой сделки
- Китай заверил США, что не будет предоставлять смертоносные вооружения РФ
- Тренер назвала комфортную температуру для занятий спортом на улице
- Денис Глушаков ушел из «Пари НН»
- ВСУ потеряли 340 человек за сутки на Донецком направлении
- ВЦИОМ: Россияне в среднем планируют дожить до 79 лет
- Режиссер Сокуров выписан из больницы после операции на сердце
- Молдавскую партию «Шор» признали вне закона
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru