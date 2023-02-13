Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть

"Мы все понимаем, зачем были сделаны эти заявления. На самом деле это ясная попытка узурпировать власть в стране. За нами не стоят ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель, а только граждане Молдавии", - сказала Таубер, назвав действия Санду "покушением на конституционный строй" и "атакой на принципы демократии".

Ранее Санду заявила, что оппозиционеры планировали изменить конституционный строй страны. Позже она призвала парламент на законодательном уровне расширить полномочия Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур.