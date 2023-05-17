МККК назвал необходимым экспорт российского зерна по всему миру

Она отметила, что за прошлый год цены на сырьевые товары выросли в Южном Судане на 99%, в Сирии на 88%, в Судане - на 80%, и так далее.

Сполярич назвала продление зерновой сделки спасательным кругом для миллионов семей, которые борются с продолжающейся инфляцией и нехваткой продовольствия.

Ранее Москва подтвердила продление зерновой сделки сроком на 60 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

