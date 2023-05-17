МККК назвал необходимым экспорт российского зерна по всему миру
Международный комитет Красного Креста назвал необходимым приложить все усилия, чтобы Россия и Украина имели возможность экспортировать свое зерно по всему миру. Об этом заявила глава организации Мирьяна Сполярич, ее слова приводит РИА Новости.
Она отметила, что за прошлый год цены на сырьевые товары выросли в Южном Судане на 99%, в Сирии на 88%, в Судане - на 80%, и так далее.
Сполярич назвала продление зерновой сделки спасательным кругом для миллионов семей, которые борются с продолжающейся инфляцией и нехваткой продовольствия.
Ранее Москва подтвердила продление зерновой сделки сроком на 60 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru