МККК назвал необходимым экспорт российского зерна по всему миру

Международный комитет Красного Креста назвал необходимым приложить все усилия, чтобы Россия и Украина имели возможность экспортировать свое зерно по всему миру. Об этом заявила глава организации Мирьяна Сполярич, ее слова приводит РИА Новости.

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Она отметила, что за прошлый год цены на сырьевые товары выросли в Южном Судане на 99%, в Сирии на 88%, в Судане - на 80%, и так далее.

Сполярич назвала продление зерновой сделки спасательным кругом для миллионов семей, которые борются с продолжающейся инфляцией и нехваткой продовольствия.

Ранее Москва подтвердила продление зерновой сделки сроком на 60 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага

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