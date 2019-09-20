Мировые новости на завтрак: Усиление США на Ближнем Востоке и операция в Йемене

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Министерство обороны США прорабатывает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, истребителей и средств ведения разведки после недавней атаки с воздуха нефтяных объектов Саудовской Аравии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

В частности, речь идет о возможной переброске в регион дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, систем противоракетной обороны THAAD и эскадрильи элитных реактивных истребителей, предположительно F-22 Raptors.

По данным издания, на четверг и пятницу были запланированы консультации в Центральном командовании ВС США, на которых будут рассматриваться различные варианты ответа на нападение на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, которые после будут предложены главе Белого дома и членам его Совета национальной безопасности.

При этом источники WSJ отмечают, что президент Трамп не собирается применять военную силу в отношении Ирана, который Вашингтон считает ответственным за атаки дронов в Саудовской Аравии.

