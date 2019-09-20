Мировые новости на завтрак: Усиление США на Ближнем Востоке и операция в Йемене
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 20 сентября.
Пентагон может перебросить средства ПРО и истребители на Ближний Восток
Министерство обороны США прорабатывает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, истребителей и средств ведения разведки после недавней атаки с воздуха нефтяных объектов Саудовской Аравии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.
В частности, речь идет о возможной переброске в регион дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, систем противоракетной обороны THAAD и эскадрильи элитных реактивных истребителей, предположительно F-22 Raptors.
По данным издания, на четверг и пятницу были запланированы консультации в Центральном командовании ВС США, на которых будут рассматриваться различные варианты ответа на нападение на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, которые после будут предложены главе Белого дома и членам его Совета национальной безопасности.
При этом источники WSJ отмечают, что президент Трамп не собирается применять военную силу в отношении Ирана, который Вашингтон считает ответственным за атаки дронов в Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Сообщается, что целью коалиции стали некие «военные объекты», предположительно, принадлежащие террористам.
В коалиции отметили, что военная операция направлена на обеспечение безопасности и проходит в соответствии с международным гуманитарным правом. Однако хуситы через подконтрольный телеканал «Аль-Масира» заявили, что коалиция нанесла удары в нарушение заключенных ранее мирных соглашений.
Напомним, 14 сентября дроны совершили атаку на объекты крупнейшего в мире нефтедобытчика Saudi Aramco. Из-за нападения добыча нефти в стране сократилась вдвое. Ответственность за атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии взяли йеменские повстанцы. При этом США подозревают в атаке Иран.
СМИ узнали о возможном спуске на воду новой субмарины КНДР с ракетами
Северная Корея может готовиться к спуску на воду новой подводной лодки с баллистическими ракетами на борту, сообщил японский телеканал NHK.
СМИ ссылается на специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc, которые изучили спутниковые снимки на берегу порта Синпхо.
Отмечается, что на снимках можно увидеть около 13 колонн и некое сооружение с крышей длиной около 100 метров, что намного больше, чем нужно для того, чтобы разместить уже имеющееся подводные лодки Северной Кореи.
Напомним, что о возможном строительстве КНДР новой подводной лодки с возможностью размещения баллистических ракет СМИ сообщили и ранее. В случае выхода в Тихий океан такая субмарина смогла бы нанести удар по Гавайям или Гуаму.
СМИ: Трамп мог дать Зеленскому провокационное обещание
Обеспокоившее американскую разведку обещание президента США Дональда Трампа, сделанное в разговоре с иностранным лидером, касается Украины, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Ранее сообщалось, что неназванный сотрудник разведки США подал жалобу в отношении Трампа после того, как он во время телефонного разговора с одним из иностранных лидеров дал некое обещание. Оно было настолько тревожным, что вынудило разведчика доложить об этом генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону, писала газета ранее.
Отмечается, что за две с половиной недели до подачи жалобы Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом издание не утверждает, что обещание Трампа как-то связано с Киевом.
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