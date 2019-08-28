Мировые новости на завтрак: Президент Бразилии назвали условие принятия помощи от G7
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру среды, 28 августа.
Бразилия готова принять помощь G7, но при одном условии
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рассмотрит вопрос о принятии международной финансовой помощи для борьбы с пожарами в амазонских лесах только если его французский коллега Эммануэль Макрон заберет назад свои «оскорбления».
«Сначала он назвал меня лжецом. Затем я получил информацию, что наш суверенитет может быть захвачен в Амазонии. Прежде чем говорить или принимать что-либо, что исходит из наилучших возможных намерений Франции, он должен будет отказаться от этих слов, и тогда мы сможем поговорить», — цитирует бразильского лидера Financial Times.
Издание напоминает, что на саммите G7 во Франции Макрон объявил двухэтапный план для Амазонии: сначала потушить пожары, бушующие в тропических лесах с помощью выделенных странами G7 20 миллионов долларов, а затем восстановить и защитить то, что он назвал «легкими планеты».
Южная Корея проверит морскую воду из КНДР на радиоактивность
Южнокорейское правительство анализирует образцы морской воды, отобранные на границе с Северной Кореей, на предмет радиоактивности. Ранее СМИ сообщили об утечке на заводе по производству уранового концентрата в КНДР.
Представитель министерства объединения Ли Сан Мин пояснил, что воду отобрали в пятницу утром в районе границы с КНДР в Желтом море. По его словам, результаты ожидаются примерно через две недели.
В Конгрессе США напомнили Трампу о санкциях против Анкары
Комитет Палаты представителей США призвал президента Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400.
В сообщении комитета в Twitter также говорится, что в интересах Турции больше партнерство с Соединенными Штатами, чем с Кремлем.
Накануне президент России Владимир Путин продемонстрировал прилетевшему в Москву турецкому коллег Реджеп Тайип Эрдогану новый самолет Су-35.
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