Мировые новости на завтрак: Президент Бразилии назвали условие принятия помощи от G7

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рассмотрит вопрос о принятии международной финансовой помощи для борьбы с пожарами в амазонских лесах только если его французский коллега Эммануэль Макрон заберет назад свои «оскорбления».

«Сначала он назвал меня лжецом. Затем я получил информацию, что наш суверенитет может быть захвачен в Амазонии. Прежде чем говорить или принимать что-либо, что исходит из наилучших возможных намерений Франции, он должен будет отказаться от этих слов, и тогда мы сможем поговорить», — цитирует бразильского лидера Financial Times.

Издание напоминает, что на саммите G7 во Франции Макрон объявил двухэтапный план для Амазонии: сначала потушить пожары, бушующие в тропических лесах с помощью выделенных странами G7 20 миллионов долларов, а затем восстановить и защитить то, что он назвал «легкими планеты».

