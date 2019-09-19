Мировые новости на завтрак: Опасное обещание Трампа и утечка данных о слежке в РФ

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Во время телефонного разговора с одним из иностранных лидеров президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал обещание, обеспокоившее американскую разведку, пишет газета The Washington Post.

Источники издания не уточняют, о каком обещании или о лидере какой страны идет речь. Сообщается лишь, что это обещание было настолько тревожным, что вынудило неназванного сотрудников разведки США доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону.

Ожидается, что в четверг, 19 сентября Аткинсон расскажет об инциденте спецкомитету по разведке Палаты представителей Конгресса США, а на следующей неделе ожидается выступление по этому поводу и.о директора Нацразведки США на закрытых слушаниях в том же комитете.

