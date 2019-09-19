Мировые новости на завтрак: Опасное обещание Трампа и утечка данных о слежке в РФ
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 19 сентября.
СМИ узнали об опасном обещании Трампу иностранному лидеру
Во время телефонного разговора с одним из иностранных лидеров президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал обещание, обеспокоившее американскую разведку, пишет газета The Washington Post.
Источники издания не уточняют, о каком обещании или о лидере какой страны идет речь. Сообщается лишь, что это обещание было настолько тревожным, что вынудило неназванного сотрудников разведки США доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону.
Ожидается, что в четверг, 19 сентября Аткинсон расскажет об инциденте спецкомитету по разведке Палаты представителей Конгресса США, а на следующей неделе ожидается выступление по этому поводу и.о директора Нацразведки США на закрытых слушаниях в том же комитете.
Терабайты информации о слежке в РФ попали в открытый доступ
Данные о принципах работы российской системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) оказались в открытом доступе из-за ошибки сотрудника компании Nokia Networks, сообщает портал TechCrunch.
По данным портала, в доступ попали два терабайта информации за 2016-2018 годы, в том числе сведения об оборудовании и структуре сетей СОРМ, которая обслуживает российский телекоммуникационный оператор МТС.
Также в открытом доступе оказались планы и адреса телефонных станций и специальных помещений с оборудованием СОРМ, которое имеется у всех компаний с лицензией Роскомнадзора на деятельность в области связи.
Напомним, что с помощью СОРМ сотрудники правоохранительных органов отслеживают обмен информацией в российских сетях связи.
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Зеленского в США
Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс обсудил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским отношения двух стран, а также предстоящую встречу лидера Украины с американским президентом Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба вице-президента США.
Отмечается, что во время разговора Майк Пенс «подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины» и высоко оценил деятельность нового украинского руководства за «смелые действия по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ».
Ранее глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что представители Украины прибудут в США 23 сентября.
Премьер Канады извинился за старое фото в арабском костюме
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он запечатлен в арабском тюрбане с коричневым гримом на лице, сообщает CBC.
Ранее Time опубликовал снимок, сделанный в 2001 году во время вечеринки в частной школе, в которой преподавал Трюдо. По его словам, он тогда посетил гала-представление, темой которого были «арабские ночи».
«Я оделся в костюм Аладдина и сделал макияж. Я не должен был этого делать. Я должен был понимать все лучше, но этого не произошло, и мне очень жаль»,— сказал канадский премьер-министр.
Напомним, что в Канаде 21 октября состоятся парламентские выборы, на которых главными соперникам являются Консервативная партия и Либеральная, которую возглавляет Трюдо.
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