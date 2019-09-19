Мировые новости на завтрак: Опасное обещание Трампа и утечка данных о слежке в РФ

19 сентября08:39
Алена Якушова

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 19 сентября.

1

СМИ узнали об опасном обещании Трампу иностранному лидеру

Во время телефонного разговора с одним из иностранных лидеров президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал обещание, обеспокоившее американскую разведку, пишет газета The Washington Post.

Источники издания не уточняют, о каком обещании или о лидере какой страны идет речь. Сообщается лишь, что это обещание было настолько тревожным, что вынудило неназванного сотрудников разведки США доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону.

Ожидается, что в четверг, 19 сентября Аткинсон расскажет об инциденте спецкомитету по разведке Палаты представителей Конгресса США, а на следующей неделе ожидается выступление по этому поводу и.о директора Нацразведки США на закрытых слушаниях в том же комитете.

2

Терабайты информации о слежке в РФ попали в открытый доступ

Данные о принципах работы российской системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) оказались в открытом доступе из-за ошибки сотрудника компании Nokia Networks, сообщает портал TechCrunch.

По данным портала, в доступ попали два терабайта информации за 2016-2018 годы, в том числе сведения об оборудовании и структуре сетей СОРМ, которая обслуживает российский телекоммуникационный оператор МТС.

Также в открытом доступе оказались планы и адреса телефонных станций и специальных помещений с оборудованием СОРМ, которое имеется у всех компаний с лицензией Роскомнадзора на деятельность в области связи.

Напомним, что с помощью СОРМ сотрудники правоохранительных органов отслеживают обмен информацией в российских сетях связи.

3

В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Зеленского в США

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс обсудил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским отношения двух стран, а также предстоящую встречу лидера Украины с американским президентом Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба вице-президента США.

Отмечается, что во время разговора Майк Пенс «подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины» и высоко оценил деятельность нового украинского руководства за «смелые действия по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ».

Ранее глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что представители Украины прибудут в США 23 сентября. 

4

Премьер Канады извинился за старое фото в арабском костюме

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он запечатлен в арабском тюрбане с коричневым гримом на лице, сообщает CBC.

Ранее Time опубликовал снимок, сделанный в 2001 году во время вечеринки в частной школе, в которой преподавал Трюдо. По его словам, он тогда посетил гала-представление, темой которого были «арабские ночи».

«Я оделся в костюм Аладдина и сделал макияж. Я не должен был этого делать. Я должен был понимать все лучше, но этого не произошло, и мне очень жаль»,— сказал канадский премьер-министр.

Напомним, что в Канаде 21 октября состоятся парламентские выборы, на которых главными соперникам являются Консервативная партия и Либеральная, которую возглавляет Трюдо.

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАУкраинаКанада